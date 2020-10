Die Region soll lebenswerter werden

Aalen/ Stuttgart

In der Region Aalen-Heidenheim zu leben und zu arbeiten, soll attraktiver werden. Mit diesem Ziel haben am Freitagnachmittag 15 Vertreter aus Politik und Wirtschaft einen sogenannten Mobilitätspakt unterzeichnet. Gemeinsames Anliegen ist die Lösung von Verkehrsproblemen in Ostwürttemberg. Bis zum Jahr 2025 sollen „nachhaltige Lösungskonzepte für eine zukunftsorientierte und klimaneutrale Mobilität“ in der Region entstehen. Ganz wichtig sei dabei die Beteiligung der Bevölkerung.

Die Gründungserklärung des Mobilitätspaktes hat Verkehrsminister Winfried Hermann am Freitag während einer virtuellen Konferenz