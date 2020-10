Das kostet ein Spionle!

Neues vom Spion +++ Dornröschenschlaf in Essingen +++ Thilo Rentschlers Wissenslücke +++ Stadtsprecherin geht Wette ein +++

Mit Erstaunen nahm der Spion die Aussage von Bürgermeister Wolfgang Hofer zur Kenntnis. Essingens Rathauschef sagte, dass die Gemeinde durch die Remstal-Gartenschau aus dem Dornröschenschlaf erwacht sei. Hach, da fragt sich der Spion: Was hat der Schultes seit 1997 gemacht?

Diese Frage stellt sich bei Aalens Turbo-OB nicht. Schließlich ist er ja im Spionstädtle erst seit gut sieben Jahren im Rennen. Umso verblüffter ist der Spion immer wieder, was der Thilo so alles weiß. Über Aalen. Und über die Menschen, wie sie alle so ticken. Eine Wissenslücke allerdings musste ihm kürzlich Wasseralfingens