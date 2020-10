WellandMarkt feiert zweiten Geburtstag

Aalen-Dewangen. Vor zwei Jahren startete die Nahversorgung in der Ortsmitte von Dewangen. „Nach der spannenden Phase solidarischer Zusammenarbeit, der gründlichen Planung, der Arbeitskreise, und der sorgfältigen Kalkulation fiel endlich der Startschuss“, teilen die Macher des Markts in einem Schreiben mit. Heute sei der WellandMarkt etabliert und das einzige Geschäft zur Deckung des täglichen Bedarfs, nachdem sowohl die Bäckerei als auch die Metzgerei den Verkauf eingestellt haben. Das Sortiment werde variiert und an die Kundenbedürfnisse, die Jahreszeit und an Feiertage angepasst. Dem Käufer biete