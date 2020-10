Druck auf die Straße bringen

Ellwangen

Das Banner ist provokativ und soll für Aufmerksamkeit sorgen: „20 Stunden Sex am Stück oder Ivana sieht ihre Kinder nie wieder“ war am Freitag am Fuchseck aufgespannt. Darunter der Stand von Solwodi (Solidarity with women in Distress/Solidarität mit Frauen in Not) und dem Ostalb-Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Der Kreisfrauenrat ist zugegen, Landratsamt, Stadtverwaltung, Kirchen und viele andere Organisationen sind Teil des Bündnisses und unterstützen die Aktion.

Der Bauernmarkt hat kaum begonnen, da ist Marietta Hageney schon im Gespräch mit dem zweiten Mann, der sich als Freier outet. „Die