Zum Glauben gehört auch Mut

Reformationsfest Bernhard Richter, Pfarrer der evangelischen Stadtkirche in Aalen, hat dort einen Festgottesdienst mit Predigt gehalten.

Aalen

Mit einem Festgottesdienst in der Aalener Stadtkirche feierten die evangelischen Christen am Samstag das Reformationsfest. Die Glocken läuteten zur Marktzeit, doch es war nicht die wöchentliche Marktmusik, sondern die lutherische Messe, die Pfarrer Bernhard Richter in der gut besuchten Stadtkirche mit den Gläubigen feierte.

Dazu gab es dann doch noch festliche Marktmusik, denn es kam die Bachkantate „Gott, der Herr ist Sonn und Schild“ mit Solisten und Sängern der Aalener Kantorei unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller zur Aufführung.

Pfarrer Bernhard Richter stellte seine Predigt unter das Wort aus Matthäus