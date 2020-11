Ärger auf dem Radfahrstreifen

Aalen

Wenn Ralph (37) mit dem Fahrradad in Aalen unterwegs ist, muss er sich oft ärgern. Ärgern über Autofahrerinnen und -fahrer, die auf dem Radstreifen parken. „Als Radfahrer wird man in Aalen oft durch zugeparkte Radwege behindert und gefährdet“, sagt Ralph, der anonym bleiben will. „Aus reiner Bequemlichkeit stellen die Leute ihr Auto einfach auf dem Radweg ab“, erzählt der 37 Jahre alte Mann. Denn: Reguläre Parkplätze seien seiner Ansicht nach in der Regel in der Umgebung genug vorhanden.

In der Vergangenheit habe er die Falschparker darauf angesprochen. Entschuldigt habe sich aber