Drachen für den Wind gebastelt

Bildung Wie kreativ die Sonnenbergschule in Oberkochen eine Alternative fürs Herbstfest findet.

Oberkochen. Traditionell feiert die Sonnenbergschule am letzten Schultag vor den Herbstferien ihr Herbstfest mit der ganzen Schule – mit einstudierten Gedichten, Geschichten und Lieder zum Thema „Herbst“. Tagelang wurde gebastelt zum Thema „Herbst“, die Zimmer dekoriert eifrig kleine Herbstleckereien gebacken. Auch der Freundeskreis der Schule ließ es sich nicht nehmen jedem Schüler einen Apfel und einen Lebkuchen zu spendieren. Die Schüler erfahren so konkret, dass der Herbst die Zeit der Fülle ist, eine Zeit in der sich die Tiere und die Menschen auf die entbehrungsreichere Zeit des Winters vorbereiten.

Doch