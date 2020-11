So steht es um die Intensivbetten

Aalen

Wie ausgelastet sind die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie? Ein wichtiges Instrument ist das DIVI-Intensivbettenregister. Da jedoch manche Krankenhäuser in Deutschland offenbar auch vorhandene Intensivbetten an das DIVI-Intensivregister melden, die aufgrund fehlenden Personals gar nicht bepflegt werden können, fordert ein DIVI-Sprecher nun die Krankenhäuser auf, ehrlich zu kommunizieren – also auch nur die Intensivbetten zu melden, die tatsächlich auch bepflegt werden können. Wir haben dazu mit Professor Dr. Ulrich Solzbach gesprochen, Chef der Kliniken Ostalb.

Am Sonntag waren laut DIVI im Ostalbkreis 17 Intensivbetten frei