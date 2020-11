Kultur in der „Arche“ ändert sich

Pandemie Wegen des Lockdowns im November verschieben sich kulturelle Termine in Dischingen. Das müssen Sie wissen.

Dischingen. Trotz aller ausgetüftelten Hygienemaßnahmen und der Verlegung der Kulturveranstaltungen von der „Arche“ in die Egauhalle leistet die Aktion „Freunde schaffen Freude“ dem angeordneten Lockdown Folge. Dadurch ergeben sich diverse Änderungen.

„Chill mal“: Das Kabarett mit Matthias Jung (Termin 15.11.) „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ nimmt einen dritten Anlauf, und zwar am Sonntag, 6. Dezember, aufgeteilt in zwei Aufführungen: 15 Uhr und 17 Uhr jeweils eine gute Stunde ohne Pause. Anfragen bzw. Anmeldungen für die gewünschte Uhrzeit von Matthias