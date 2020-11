Rieck stellt sich vor

Oberkochen. Kathrin Rieck (39), vom Staatlichen Schulamt Göppingen im August zur kommissarischen Schulleiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) der Sonnenbergschule bestellt, hat sich am Montagabend dem Gemeinderat vorgestellt. Bürgermeister Peter Traub sagte, in ihrer bisherigen Tätigkeit habe Rieck ein fundiertes Vertrauen erworben und ihr fachliches Wissen als Sonderpädagogin unter Beweis gestellt. Gerade im Hinblick auf das anvisierte neue Domizil in der Tiersteinschule erhoffe man sich Kontinuität und die Stadtverwaltung bitte um einen engen Austausch im Sinne der Schüler mit besonderem Förderbedarf