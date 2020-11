Vom Stolz, ein Wasseralfinger zu sein

Kalender 2021 Das Juli-Blatt des Aalener „Vorher-Nachher-Kalenders“ 2021: Was Alfred Neukamm und die 650 Jahre alte Industrietradition Wasseralfingens miteinander verbindet.

Aalen-Wasseralfingen

Das tut einem sehr weh.“ Alfred Neukamm, der letzte Kunstgießer und Modelleur bei den Schwäbischen Hüttenwerken (SHW), steht auf dem Gehweg der Wasseralfinger Wilhelmstraße und schaut hinüber zu den Hallen, in denen er 54 Jahre, sein komplettes Berufsleben lang, täglich ein- und ausgegangen ist. Das SchwäPo-Video vom letzten Guss eines Motorblocks im Februar 2019, kurz vor dem Ende einer 650 Jahre alten Industrietradition, hat sich Neukamm im Internet angesehen. Die Erinnerung an die Bilder rührt ihn immer noch tief in der Seele. Zumal das 1365 gegründete Unternehmen zu den ältesten Industriebetrieben Deutschlands