Pandemie: Freiwilligendienste in schwierigen Zeiten

Aalen. Act for transformation hat das Qualitätssiegel für seine weltwärts-Freiwilligendienste im In- und Ausland erhalten. Trotz dieser freudigen Nachricht gestalten sich die Freiwilligendienste in Corona-Zeiten äußerst schwierig, da kaum Reisen in andere Länder möglich sind. Auch die gesellschaftliche Wertschätzung von Freiwilligendiensten wird vermisst. Das zeige sich auch daran, dass derzeit keine Visa für junge Menschen hierfür ausgestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Eigentlich sollten wir feiern, dass wir das Quifd-Qualitätssiegel für unsere Arbeit bekommen haben“, so der Projektverantwortliche für