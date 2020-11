Warum Wasser in Unterschneidheim günstiger wird

Kommunales Was der Unterschneidheimer Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen hat.

Unterschneidheim. Der Gemeinderat hat den Wasserzins neu kalkuliert. Erfreulich für die Bürger: Das Wasser wird für sie ab 1. Januar kommenden Jahres bis auf Weiteres günstiger.

Die Gemeinde muss immer für jeweils drei Jahre die Wasserversorgungsgebühr festlegen. Zuletzt wurden am 1. Januar 2018 2,25 Euro/m3 festgesetzt. Für den Zeitraum bis 2023 erwartet die Gemeinde eine Erhöhung des an den Zweckverband zu zahlenden Wasserpreises um voraussichtlich insgesamt 20 Cent je Kubikmeter auf 2,20 Euro. Da die Gemeinde in den Jahren 2018 und 2019 einen Einnahmeüberschuss von insgesamt fast 60 000 Euro eingenommen hat, aber aus den Gebühren