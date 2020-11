Grünes Licht für neues Gewerbegebiet

Oberkochen

Oberkochener Gewerbebetriebe haben ihren dringenden Bedarf an Gewerbeflächen bei der Stadtverwaltung angemeldet.“ So heißt es in der Sitzungsvorlage. In Vortrag und Diskussion wird dann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats richtig herumgeeiert.

7,9 Hektar Nutzfläche

Fakt ist, dass das Unternehmen Hensoldt Optronics Gewerbeflächen sucht. Es handelt sich um eine Fläche von 7,9 Hektar, die Nutzfläche sei deutlich mehr. Gleich zu Beginn erklärte Dr. Joachim Heppner: „Die Grünen werden nicht zustimmen, wir haben schon Oberkochen-Süd, Teil II abgelehnt.“ Schon seinerzeit