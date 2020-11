Ein Ausweichquartier in Corona-Zeiten

Kultur Das alte Rathaus in Bartholomä dient momentan als Raum für die Musikschule.

Bartholomä. Für gut eine Million Euro wurde das Dorfhaus in Bartholomä so umgebaut, dass die Verwaltung dort im ersten Obergeschoss Einzug halten konnte. „Das war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt“, stellt Bürgermeister Thomas Kuhn fest. Für den Umbau gab es Zuschüsse. Einerseits rund 120 000 Euro aus dem Fördertopf für finanzschwache Kommunen, dem Ausgleichstock, andererseits flossen 400 000 Euro aus den Mitteln „Entwicklung Ländlicher Raum“, ELR. Was bedeutet, dass rund die Hälfte der Umbaukosten von der Gemeinde selbst geschultert werden mussten. „Das haben wir ohne Kreditaufnahme hinbekommen“,