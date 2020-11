Ellwanger Familienunternehmen Betzold erhält Worlddidac Award 2020

Ehrung Der internationale Worlddidac Award für besonders innovative und pädagogisch sinnvolle Produkte zeichnet in diesem Jahr eine Eigenentwicklung des Ellwanger Familienunternehmens Betzold aus.

Ellwangen. Die Eigenmarke „eduBotics“ des Ellwanger Familienunternehmens Betzold ist von der internationalen Worlddidac Stiftung als pädagogisch wertvoll und innovativ ausgezeichnet worden. „Wir gratulieren dem gesamten Team herzlich zu diesem Erfolg“, erläutert Prof. Dr. Peter Gloor, Vorsitzender der Jury. Am vergangenen Dienstag hätten die Geschäftsführer den begehrten Preis in Bern entgegennehmen dürfen. Das teilt das Familienunternehmen in einem Schreiben mit.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung musste die Preisverleihung jedoch abgesagt werden. Dennoch bleibe die Freude an der Auszeichnung