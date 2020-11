Lias-Quartier entsteht auf dem Galgenberg

Infrastruktur So groß wie Leipzigs Hauptbahnhof ist das Baugebiet. Das ist dort geplant.

Aalen. Lias heißt das neue Quartier, das im Galgenberg-Ost entsteht. Warum das so ist, erklärt Maike Merz, Sprecherin von Merz Objektbau. „Lias ist ein Bodenschicht.“ Das Bodenprofil gebe es weltweit selten, auf der Ostalb komme es häufig vor, erklärte sie am Rande des Spatenstichs, der am vergangenen Mittwoch gefeiert wurde.

Doch alles auf Anfang. Worum geht’s? Auf 8,5 Hektar – so groß wie Leipzigs Hauptbahnhof – baut Merz Objektbau 64 Gebäude mit 253 Wohneinheiten. Maisonettewohungen, Penthäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser sollen auf dem Areal untergebracht werden. Außerdem ein Tegut-Markt, ein