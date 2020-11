Ein Profi, der von Tag zu Tag lebt

Kai Häfners Worte klingen wie eine ganz abgestandene Sportphrase: „Man muss von Tag zu Tag denken.“

Doch diesmal kann man ihm den Satz schwerlich übel nehmen – weil er den Sport in Corona-Zeiten treffend beschreibt. Der Handball-Nationalspieler aus Gmünd erlebt es ja selbst: 48 Stunden vor seinem nächsten Länderspiel wusste er noch nicht, ob die Partie wirklich stattfindet.

„Es ist ein bisschen in der Schwebe“, so drückte sich Häfner noch am Dienstagabend aus. Inzwischen steht fest: Es soll gespielt werden am Donnerstag in Düsseldorf (16.15 Uhr gegen Bosnien-Herzegowina), schließlich geht es um die