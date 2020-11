Aalener sorgen sich um ihre Freunde in Belarus

Aalen/Mogiljow

Mit großem Interesse, aber vor allem mit Sorge blicken viele Aalener derzeit auf die Geschehnisse in Belarus. Vor allem die Mitglieder der Aktion Tschernobylkinder und Freunde der Initiative beobachten die Ereignisse in Weißrussland genau. Seit Anfang August demonstrieren Menschen, besonders in der Hauptstadt Minsk, aber auch in allen anderen größeren Städten des Landes gegen den „Wahlsieg“ des Präsidenten Alexander Lukaschenko. Dieser soll angeblich rund 80 Prozent der Stimmen erhalten haben.

Die Opposition und ein Großteil der Bevölkerung bezeichnen dies jedoch als Lüge. Sie glauben, dass die Gegenkandidatin