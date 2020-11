Warum das „Regina“ insolvent ist

Ellwangen

Im Internet ist die Seite des Regina 2000-Kinos nach wie vor zu finden. Es wird für Sitzreservierung, Kinogutschein, Kinocard geworben. Nichts dort deutet darauf hin, dass das Ellwanger Kino geschlossen ist und dass ein Insolvenzverwalter die Regie übernommen hat, wie die SchwäPo bereits am Freitag vermeldet hat.

Die Vorgeschichte: Das Regina 2000-Kino war eine Institution in der Stadt. Seit 1984 gehörte das renommierte Filmtheater an der Karlsstraße dem Betreiber Karl Helmreich. Erst gab es nur einen großen Saal und einen Film am Abend. Dann baute Helmreich um, verkleinerte den großen und richtete zwei weitere, kleinere Säle