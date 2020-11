Ein Ipfmess-Krug, der nicht für die Ipfmess taugt

Bopfingen. Wer an ein Archiv denkt, stellt es sich mit viel Staub auf alten Büchern in langen Regalen vor. Im Bopfinger Stadtarchiv kann man aber auch Artefakte aus der jüngeren und jüngsten Vergangenheit der Stadt unterm Ipf finden. Es gibt Gemälde, Medaillen und Videokassetten. Zu finden ist unter den Archivstücken aber auch ein Bierkrug als Erinnerung an 175 Jahre Ipfmesse.

Das Jahr 1986 war ein ganz besonderes in Bopfingen. Den es wurden nicht nur der 175. Geburtstag der Mess gefeiert, sondern auch die Stadtkapelle wurde in diesem Jahr 100 Jahre alt, der Turnverein feierte sein 125. Geburtstag.

Zehntausende Besucherinnen und Besucher