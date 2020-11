Schulen: 100 000 Euro für bessere Luft

Aalen

Lüften. So oft wie möglich und so lange wie nötig. Das ist das Gebot der Stunde auch an den Schulen, um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu verringern. Und um den regulären Schulbetrieb so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Damit das auch in Klassenzimmern mit schlechtem Luftaustausch funktioniert – etwa aufgrund von wenig oder gar nicht zu öffnenden Fenstern – hat die Stadt Aalen im Haushalt 100 000 Euro locker gemacht, um in technische Lösungen zu investieren.

Neben 24 CO2-Messgeräten sind 22 sogenannte Luftreinigungsgeräte bereits bestellt. Wie OB Thilo Rentschler in öffentlicher Gemeinderatssitzung berichtete,