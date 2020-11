Rathaussanierung wird zeitlich gestreckt

Aalen. Bei der Rathaussanierung will die Stadt finanziell auf die Bremse treten. „Andere Themen haben Vorfahrt“, so OB Thilo Rentschler in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch.

Ursprünglich wollte die Stadt innerhalb von drei bis vier Jahren etwa 40 Millionen Euro ausgeben für die umfassende Sanierung. Was Baubürgermeister Wolfgang Steidle dann erläuterte, zeigt: Nicht die Standards werden gesenkt, sondern der Zeitplan wird gestreckt. Planmäßig soll die Finanzierung jetzt bis ins Jahr 2030 laufen. Etwa 33 Millionen sind der grobe Plan.

Noch ist der Grundsatzbeschluss nicht gefasst, ihn soll der Gemeinderat im Dezember beschließen.