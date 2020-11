Aalen wird im Jahr 2021 kräftig neue Schulden machen

Aalen. Schulden und Kredite prägen den städtischen Haushalt für 2021 und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre danach. Das wurde deutlich bei der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch in der Stadthalle. OB Thilo Rentschler und die Verwaltungsspitze führten in den Haushalt ein.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass Aalen 2021 fast 20 Millionen Euro weniger an Steuern einnehmen wird als 2020 geplant oder 2019 tatsächlich eingenommen. Knapp 70 Millionen Euro sind ein Wert, der etwa dem des Jahres 2015 entspricht. Man geht davon aus, dass allein zehn Millionen Euro weniger an Gewerbesteuern hereinkommen werden.

