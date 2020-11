Wieder ein Juwel in der Gewässerkette

Ökologie Die Sanierung des Stahlweihers ist abgeschlossen – was alles unternommen wurde, um das vom Fischereiverein Untergröningen für 25 Jahre gepachtete Gewässer wieder ins Lot zu bringen.

Abtsgmünd

Der Stahlweiher bei Pommertsweiler wird von der Bühler durchflossen, die in Lutstrut in einer kleinen Quelle entspringt. Er ist der in Fließrichtung letzte Weiher einer längeren Gewässerkette mit Birkenweiher, Altweiher, Moorweiher, Eisenweiher und Stahlweiher. Im Volksmund bildet dieser ganze Bereich deshalb die sogenannten „Seestaaten“.

Nach der umfangreichen Entlandung und Dammsanierung ist der gemeindeeigene Stahlweiher nun wieder komplett eingestaut. Bei den Baumaßnahmen wurde der Weiher entschlammt, sodass er in sein ursprüngliches Stauvolumen mit 71 500 Kubikmetern zurückversetzt werden konnte. Die Umsetzung