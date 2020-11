Mehr Parkplätze für Badestelle?

Corona In Unterschneidheim wurde diesen Sommer deutlich mehr gebadet. Warum das ein Problem war und wie die Gemeinde reagieren will.

Unterschneidheim

Gemeinde- und Ortschaftsrat Anton Joas hatte ein Anliegen, das er in der jüngsten Ortschaftsratssitzung vorbrachte. „Die Badestelle war diesen Sommer ein großes Problem. Die Parkplätze reichten nicht. Es wurde so wild geparkt, dass man mit den Landmaschinen und Schleppern nicht mehr durchgekommen ist.“ Das sei aber nicht nur für die Landwirte ein Problem, so Joas. „Auch für Rettungswagen oder die Feuerwehr.“ Joas schlug daher ein halbseitiges Halteverbot für den Hofwiesenweg vor, der den Badegästen als Zufahrt zu Parkplatz und Kiosk für die beliebte Badestelle im