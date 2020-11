Aalens umstrittenes Rommel-Erbe

Aalen

Für Wirbel in der Stadt hat die Diskussion über eine Umbenennung der „Erwin-Rommel-Straße“ in Aalens Hüttfeld gesorgt. Der Gemeinderat hat im Februar dieses Jahres dann mehrheitlich beschlossen, am Straßennamen festzuhalten. Gleichzeitig wurde dabei dem Vorschlag der Stadtverwaltung zugestimmt, im Hüttfeld einen Informationsort zur Mahnung sowie zur Erläuterung der zeitgeschichtlichen Zusammenhänge einzurichten.

Darüber hinaus sollte ein didaktisches Konzept zum Thema Erwin Rommel für den Geschichtsunterricht an den Schulen in Aalen und der Volkshochschule entwickelt werden. Im Ausschuss für Kultur, Bildung und Finanzen