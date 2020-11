Nicht auf Kosten der Familien

Den Reichen nehmen, den Armen geben. Diese von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Umverteilung à la Robin Hood scheint auf den ersten Blick eine charmante Idee. Die Stadt Aalen will das Aalener Modell, den sozialen Wohnungsbau weiter ankurbeln, indem sie einzelne Filetstücke an meistbietende Betuchte verkauft. Die Differenz zum Bodenrichtpreis wandert dann ins Förderkässle für den Sozialwohnungsbau. Da zählt jeder Euro. Also warum nicht?

Fakt ist: Es gibt Gemeinden, die Bauflächen verlosen, andere versteigern sie. Auch das Windhundprinzip wird praktiziert. Heißt: Wer zu einem bestimmten Termin im Rathaus erscheint, darf sich einen Bauplatz