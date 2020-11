Sollen Käufer den Preis hochtreiben?

Grundstücksmarkt Die Stadt Aalen will ein unbebautes Grundstück im Hüttfeld nicht nach den üblichen Vergaberichtlinien, sondern meistbietend, verkaufen. Welchen Zweck sie damit verfolgt.

Aalen

Es ist ein Filetstück, das freie Baugrundstück in der Eugen-Bolz-Straße im Hüttfeld. Als solches jedenfalls bezeichnet es Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, der am Donnerstag für den verhinderten OB Thilo Rentschler den Ausschuss für Umwelt- und Stadtentwicklung leitete. Und den Räten einen für Aalen ungewöhnlichen Vorschlag unterbreitete: Das knapp 1000 Quadratmeter große und unbebaute Grundstück in städtischem Besitz soll ausnahmsweise nicht nach dem vom Gemeinderat beschlossenen Punktesystem vergeben werden.

Zum Verständnis: Für die unterschiedlichen sozialen Kriterien, die Bauinteressenten erfüllen, gibt es