Gewerbegebiet wächst um 97 Hektar

Ellwangen

Ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept, das seit über einem Jahr in verschiedenen Gremien und mit den Bürgern diskutiert wurde, stand am Donnerstagabend im Gemeinderat und in den Ortschaftsräten Rindelbach und Röhlingen zur Abstimmung.

Den Hintergrund erklärte Klaus Ehrmann, Leiter des Stadtplanungsamtes: Im Gewerbegebiet Neunheim-Neunstadt gebe es derzeit keine freien Flächen mehr, aber Anfragen von 16 Unternehmen, die dort bauen wollen. Darunter die Varta AG, die über 300 Millionen Euro EU-Förderung für Entwicklung und Produktion von Energiespeichern für E-Fahrzeuge erhält.

Eine grundlegende Analyse habe gezeigt, dass