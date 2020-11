Keine DM für Wetzgauer Andreas Toba und Carlo Hörr

Keine Europameisterschaften für die Deutschen Turner und nun auch noch die Absage der Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Düsseldorf. Viele gute Neuigkeiten gibt es nicht für die Deutschen Turner in diesem Jahr.

Auch für zwei Turner, die in der Bundesliga für den TV Wetzgau turnen, hat diese Absage Folgen. Andreas Toba und Carlo Hörr hatten in diesem Jahr nicht die Möglichkeit, so viele Wettkämpfe zu turnen, wie in den vergangenen Jahren – Corona machte dem Wettkampfbetrieb gehörig einen Strich durch die Rechnung.

„Es ist immer schade, wenn so Wettkämpfe abgesagt werden, man bereitet sich ja darauf vor“,