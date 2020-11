Machen Sie mit bei der Aktion "Laternen-Fenster"

Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr alles auf den Kopf gestellt. In vielen Städten in Deutschland müssen die traditionellen St.-Martins- oder Laternenumzüge ausfallen. In Aalen gibt es nur St-Martinsumzüge-Light. Wie Landrat Dr. Joachim Bläse in der vergangenen Woche mittgeteilt hat, sollen Martinsumzüge nur in festen Kita-Gruppen und mit den Erzieherinnen, aber ohne Eltern oder andere Zuschauer stattfinden.

Um Kindern und auch Spaziergängern trotzdem eine Freude zu machen, wurde in den sozialen Medien die Aktion "Laternen Fenster" ins Leben gerufen - mit Laternen oder Verzierungen am Fenster.

Machen Sie