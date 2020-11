Wort zum Sonntag

Mit oder ohne

Aalen. Einigermaßen fassungslos verfolge ich die Entwicklungen in den USA. Die Nation ist tief gespalten. Der frühere politische Konkurrent ist zum Feind geworden, der mit allen Mitteln bekämpft, eigentlich vernichtet gehört. So jedenfalls drücken es die ganz Radikalen aus, die mit dem Schnellfeuergewehr in der Hand von einem Bürgerkrieg sprechen. Was war zuerst da? Huhn oder Ei? Sprich die neue Wirklichkeit oder das Wort darüber? Ist jemand mein Feind, also der, der mich hasst oder wird er es erst, indem ich es von ihm denke und ihn als solchen bezeichne? Klar ist, Worte werden Wirklichkeit. Sie prägen die Sicht jedes Einzelnen