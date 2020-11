Millioneninvestition für Zukunft und Standort

Gewerbe Was die Firma Holzwerke Bullinger in Abtsgmünd alles vorhat.

Abtsgmünd. Die in Abtsgmünd ansässige Firma Holzwerke Bullinger hat die Coronazeit effektiv genutzt und über die Sommermonate mit dem Bau ihres neuen Werkes begonnen. Vor Kurzem wurde die dafür notwendige Halle mit einer Grundfläche von rund 4.000 Quadratmetern fertiggestellt. Einen zweistelligen Millionenbetrag wird die Firma in dieses zentrale Vorhaben und somit in die Zukunft investieren.

Bürgermeister Armin Kiemel verschaffte sich vergangene Woche vor Ort einen Eindruck von der neuen Produktionshalle.

Die Anlage zur Herstellung von Brett- und Balkenschichtholz soll mit ihrer Inbetriebnahme im nächsten Frühjahr eine seit 2006 genutzte