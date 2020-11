Spatenstich für ein Pilotprojekt im weiten Umkreis von Aalen

Aalen.

Ein herausragendes Projekt beginne die Aalener Sportallianz derzeit in ihrem Sportzentrum im Rohrwang, wie Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Freitag anlässlich des ersten Spatenstichs sagte. Der Verein baut dort einen „Sport- und Bewegungskindergarten“, den ersten in weitem Umkreis. Fertig sein soll das Projekt im Oktober kommenden Jahres.

Vorsitzender Dietmar King bedankte sich bei der Stadtverwaltung, die zudem durch Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann vertreten wurde, und dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit sowie die Unterstützung. OB Thilo Rentschler sagte, dass der neue Kindergarten das vielfältige Angebot