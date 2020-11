„Das andere Land verstehen“

Politik Der Gmünder Rüdiger von Fritsch war als deutscher Botschafter unter anderem in Moskau tätig.

Schwäbisch Gmünd. Ich mag es sehr, hier zu wohnen“, sagt Rüdiger von Fritsch, während er von seinem Elternhaus auf dem Nepperberg über Gmünd blickt.

Dabei hat er schon viel von der Welt gesehen: Als Diplomat lebte er unter anderem in Nairobi, Warschau oder zuletzt in Moskau – über seine Zeit in der russischen Hauptstadt hat er dieses Jahr sein zweites Buch veröffentlicht.

Geboren wurde von Fritsch in Siegen. „Aber 1966 zogen meine Eltern nach Gmünd“, erzählt der 66-Jährige. Dass er nun, in seinem Ruhestand, zu seinen Wurzeln zurückkehrte, sei eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. „Weil ich die Stadt