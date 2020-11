Die Probleme finden sich im Detail

Ellwangen

Im kommenden Jahr zeichnet sich ein beträchtliches Defizit in der Stadtkasse ab: 11,5 Millionen Euro sind nur noch aus der Rücklage abzudecken. So lautet die Kalkulation im aktuellen Haushaltsplan. In den vergangenen Jahren lagen die Erträge vor allem aus der Gewerbesteuer stets weit über dem Plan und statt der erwarteten Defizite verzeichneten die Kämmerer ein mehr oder weniger deutliches Plus.

Dass diese positive Entwicklung nicht ewig weiter gehen würde, war jedem klar. Irgendwann würde die Konjunktur sich beruhigen oder einbrechen. Aufgrund der guten Entwicklung hat sich die Stadt enorme Investitionen vorgenommen, die nun