Frage der Woche: Das erste Lockdown-Wochenende – wohin mit der freien Zeit?

Seit dieser Woche bringt der „Lockdown Light“ neue Einschränkungen in der Öffentlichkeit mit sich. Was machen Sie in dieser Zeit? Wir haben nachgefragt:

Seit dieser Woche bringt der „Lockdown Light“ neue Einschränkungen in der Öffentlichkeit mit sich. Was treiben Menschen aus der Gegend in den freien Stunden? Was halten Sie vom neuen Lockdown? Wir haben nachgefragt:

„Ich bin durch den neuen Lockdown eigentlich gar nicht so eingeschränkt. Ich nutze die freie Zeit bei meinen Pferden. Das ist zurzeit noch möglich. Sonst mache ich im Moment noch meinen Garten winterfest. Außerdem habe ich vor Kurzem eine neue Teesorte ausprobiert – fürs Gemüt.“

Anesti Tosounidis (29),

Produktionshelfer