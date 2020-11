Shisha-Bars: Bereicherung oder schlecht für die Innenstadt?

Innenstadt In der Innenstadt soll es künftig keine weiteren Wasserpfeifengaststätten geben. Wo das Problem liegt und was Betreiber dazu sagen.

Aalen

Die Stadt will die Zahl der Shisha-Bars in der Innenstadt eindämmen. Diese Nachricht hat vor allem im Netz für Unruhe gesorgt. Wasserpfeifengaststätten sind heute längst nichts ungewöhnliches mehr. Aber nehmen sie in Aalen überhand? In dem rund 59 Hektar großen Gebiet der Innenstadt sollen künftig keine weiteren solcher Gaststätten genehmigt werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Neun dieser Wasserpfeifengaststätten gibt es bereits in der Aalener City, weitere vier seien noch im baurechtlichen Genehmigungsverfahren, teilt die Stadt mit.

Aydogan B.Leyla betreibt eine dieser Shisha-Bars in Aalen – das „P13 by ShishaMesse“