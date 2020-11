Beziehungen wieder beleben

Oberkochen

Der Städtepartnerschaftsverein Oberkochen blickt an der Jahreshauptversammlung im Oktober auf ein außergewöhnliches, bislang einmaliges Jahr zurück.

Nicht nur die ursprünglich im März geplante Hauptversammlung selbst, sondern auch mehrere persönliche Zusammenkünfte mit Freunden aus den drei Partnerstädten konnten nicht stattfinden.

Noch vor einem Jahr besuchte eine Delegation das Lichterfest in Mátészalka (Ungarn) und das Palio-Rennen in Montebelluna (Italien). Auch Schüler aus Dives-sur-Mer (Frankreich) waren in Oberkochen zu Gast. Ebenso war noch eine gemeinsame Wanderung mit Freunden aller Partnerstädte auf den Hausberg