Ralphy: „Stop the count!“

Ralph Hasenhüttl hat die Lacher auf seiner Seite. Der schlitzohrige Ex-Coach des VfR Aalen hat am Freitagabend mit dem FC Southampton durch einen 2:0-Sieg gegen Newcastle United Jürgen Klopp und den FC Liverpool von der Tabellenspitze der Premier League in England gestoßen. Prompt kursierte eine Videoparodie der Saints im Netz. „Stop the count!“ (Hört auf zu zählen). Eine Forderung, mit der Noch-US-Präsident Donald Trump versucht hatte, das Wahlergebnis auf seine Seite zu lenken. Die Saints haben’s auf ihre Situation bezogen. Denn damit wäre der FC Southampton mit Ralph Hasenhüttl völlig überraschend englischer Fußballmeister