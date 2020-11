Bahngespräch in Berlin fortgesetzt

Mobilität Kiesewetter spricht mit Vertretern der Firma Stadler über den Schienenverkehr in der Region.

Aalen/Berlin. In Fortsetzung des Bürgerdialogs vom Januar 2020 und der zahlreichen Gespräche zum Schienenverkehr auf der Rems- und Oberen Jagstbahn traf sich Wahlkreisabgeordneter Roderich Kiesewetter nun mit Vertretern der Firma Stadler in der vergangenen Sitzungswoche des Bundestages. Dies teilte das Büro von Roderich Kiesewetter in einem Schreiben mit. Dabei sei nochmals der Betreiberwechsel auf Rems- und Oberer Jagstbahn thematisiert worden. Hierzu hatte Kiesewetter gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Winfried Mack einen Bürgerdialog im Januar dieses Jahres ins Jahr gerufen, um die zahlreichen Schwierigkeiten und die Unzuverlässigkeit