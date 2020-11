„Ein rabenschwarzes Datum“

Friedensdekade Mahnwache mit knapp 50 Menschen an Aalener Stolpersteinen – zur Erinnerung an die Reichspogromnacht am 9. November 1938.

Aalen

Am Abend des 9. Novembers 1938 begann die Judenverfolgung – auch in Aalen. 82 Jahre später eröffnet Jürgen Menzel als Sprecher des „Aalener Bündnis für den Frieden“ eine Mahnwache an einer der Stellen in der Stadt, „an der damals Schlimmes passierte. Menschen aller Altersgruppen kommen hinzu, versammeln sich um Kerzen und einen Davidstern, der an der Ecke Bahnhofstraße 23 / Beinstraße auf dem Pflaster klebt: Vor dem Haus, in dem die jüdische Familie Pappenheimer bis 1938 ihr Textilgeschäft hatte – bis sie vertrieben wurde.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November, der Reichspogromnacht, seien 800 Juden