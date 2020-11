Warum ein Tuch in Nepal hilft

Aalen-Waldhausen

Das Holz knackt im Schwedenofen an diesem nebligen Herbsttag. Zum großen Bücherregal im Wohnzimmer gesellen sich Vitrinen gefüllt mit Wolle. Und auf dem breiten Sofa steht eine Schale aus Holz. Darin liegt Strickzeug – ein begonnener Pulli aus kastanienbrauner Wolle. „Das muss man fühlen“, sagt Eugenie Andres, fasst in die Kiste daneben und holt ein Knäuel heraus – im Farbton „Sangria“. Weich und geschmeidig liegt die Wolle in der Hand, um die es geht. Eugenie Andres hat ein besonderes Projekt initiiert: „Ein Tuch für Nepal.“ Mit dieser Aktion will die 57-Jährige den Verein