Weißer Kittel, schwarzer Gürtel

Leute heute Dr. Jana Weßing ist die stellvertretende Leiterin des Explorhino. Was sie dort macht, wie sie zur Wissenschaft kam und was sie daran fasziniert.

Aalen

Geht es um die Nebelkammer, bekommt Dr. Jana Weßing glänzende Augen. Spricht sie über das, was in dieser Kammer passiert, beginnt die sonst recht ruhig wirkende 30-Jährige den Weg von Protonen, Atomen, Elektronen und sogar Teilchen aus dem Kosmos, die um uns herum durch die Luft sausen, lebhaft mit den Armen nachzuzeichnen. „Das passiert um uns herum“, sagt die Wissenschaftlerin. Unsichtbar, im Normalfall. Doch die „Wilsonsche Nebelkammer“, ein Kasten mit etwa 50 auf 50 Zentimeter Größe, macht das turbulente Teilchentreiben sichtbar. Denn wenn man in der Kammer Alkohol mit Luft vermischt und eine bestimmte