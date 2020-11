Comboni gründen Stiftung

Kirche Warum die Comboni-Missionare in Ellwangen neue finanzielle Wege gehen und welche Ziele damit verfolgt werden.

Ellwangen

Im kommenden Jahr werden es 100 Jahre, dass die Comboni-Missionare in Deutschland aktiv sind und von Deutschland aus wirken. Damals, 1921, gründeten die Missionare ihr Haus im Josefstal in Schleifhäusle bei Ellwangen. Mit aus diesem Anlass haben die Comboni-Missionare nun die „Daniel-Comboni-Stiftung“ mit Sitz in Ellwangen als gemeinnützig anerkannte Stiftung ins Leben gerufen unter dem Motto: „Ein Funke der Hoffnung!“

„Die Stiftung hat im August dieses Jahres mit der Anerkennung durch das Regierungspräsidium Stuttgart und des Finanzamts Aalen ihre Tätigkeit aufgenommen“, berichtet Hans Bayer,