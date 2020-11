US-Bürger in der Region zeigen sich erleichtert

Aalen

Es war spannend bis zum Schluss, doch das Ergebnis ist klar: Donald Trump ist abgewählt. Joe Biden wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch in der Region gibt es US-amerikanische Bürger, die gewählt haben. Nach der Abwahl von Präsident Trump zeigen sie sich erleichtert.

„Ich bin extrem erleichtert, dass Donald Trump verloren hat“, sagt Dr. Paul Anderson. Der 77-Jährige lebt seit 46 Jahren in Aalen. Geboren ist er in Chicago. „Biden ist der qualifizierteste Kandidat, den es je gegeben hat“, sagt er. Das liege unter anderem an dessen jahrzehntelanger Erfahrung in der Politik. Auch an