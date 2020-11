Die Martinsgans wird zur Weihnachtsgans

Festmahl Wegen der Coronapandemie gibt’s die Gänse nicht im Kronprinzen, dafür direkt an den Kunden.

Schrezheim. Eigentlich hätte es die Gänse von Isabell Ziegler als Martinsgans auf der Karte des Kronprinzen in Ellwangen gegeben. „Durch den Lockdown fällt das jetzt aber weg“, sagt Ziegler. Daher gibt es die Gänse nun nicht zum Martinstag, sondern zu Weihnachten. Ziegler ist eine von vielen Landwirten, die ihre Gänse nun trotz der durch den Lockdown geschlossenen Gastronomie an den Mann oder an die Frau bringen muss.

Die Gänse werden auf Nachfrage reserviert. „Die Leute holen die Gänse dann kurz vor Weihnachten ab.“ Bislang werde die Direktvermarktung von den Kunden gut angenommen. „Die beste Werbung ist