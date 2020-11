Die Corona-Warn-App zeigt eine Risikobegegnung an – und nun?

Aalen

Die Corona-Warn-App macht das Smartphone zum Warnsystem: Sie hilft festzustellen, ob Kontakt mit einer infizierten Person bestand und wie hoch das Ansteckungsrisiko ist. So sollen Infektionsketten schnell erkannt und unterbrochen werden können. Mit steigenden Infektionszahlen wird auch immer mehr App-Nutzern angezeigt, dass sie in Kontakt mit einer infizierten Person gewesen sind. Und dann – was tun?

So funktioniert die App: Personen, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, tragen ihr positives Testergebnis in die App ein. Um Fehlmeldungen oder Missbrauch zu vermeiden, muss das positive Testergebnis mittels eines QR-Codes bestätigt