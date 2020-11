Mit dem Flugdienst nach Hause

Aalen. Eine Woche Kroatienurlaub im August hatte sich M. anders vorgestellt. Gerne hätte er diesen zu Ende genossen und wäre dann, gemeinsam mit seinen Freunden, wieder nach Hause gefahren. Dass alles anders kommen würde, ahnte er am Morgen des vorletzten Reisetages noch nicht – auch nicht, dass er den DRK-Rückholdienst in Anspruch nehmen muss. Der DRK-Kreisverband Aalen schildert in einem Schreiben die Geschichte von M.

„M. verunglückte sehr schwer mit seinem Motorrad. Im Krankenhaus in Rijeka wurde er behandelt und operiert. Nach Tagen der Bewusstlosigkeit und Beatmung wandte sich der Vater des Mannes an den DRK-Flugdienst,